Кадыров: поставил условие — или Уциев играет, или я не финансирую «Ахмат»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, как попал в состав полузащитник «Ахмата» Ризван Уциев.
«Некоторые футболисты ругаются с тренерами и ничего больше. А Ризван Уциев — настоящий патриот, у него болит сердце за Чеченскую Республику и за футбол. Ризвана я привёл в основной состав, поставил условие: или он будет играть, или я не буду финансировать команду. И он оправдал на сто процентов мои ожидания и поддержку», — приводит слова Кадырова ТАСС.
Ризван Уциев сыграл за клуб более 200 матчей. В текущем сезоне 31-летний игрок принял участие в 13 матчах чемпионата России. Полузащитник отметился одной результативной передачей. «Ахмат» располагается на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. Клуб из Грозного набрал 19 очков в 19 турах чемпионата.
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