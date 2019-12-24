Баскские фанаты опубликовали карикатуру на Рамоса, протестуя против Евро-2020 в Испании

Радикально настроенные баскские болельщики выступают против проведения в Испании матчей финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает Marca.

Представители организации Ernai развесили постеры, на которых изображён знаменитый удар болельщика со стороны бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Эрика Кантоны, который наложен на перевёрнутое лицо защитника мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамоса.

«Нет чемпионату Европы. Не играйте со Страной Басков», – гласит надпись на постере.

В Бильбао запланированы четыре матча Евро-2020. В трёх из них гарантированно сыграет сборная Испании — со сборной Швеции (15 июня), командой Польши (20 июня), а также сборной, которая определится позднее (24 июня). Также Бильбао примет матч 1/8 финала (28 июня).