Источник: «Ювентус» выиграл борьбу за Холанда

Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанд, скорее всего, продолжит карьеру в Италии.



Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, по итогам длительной борьбы за игрока между европейскими топ-клубами победу одержал туринский «Ювентус». Бьянконери убедили форварда перейти к ним. Ожидается, что переход Холанда в стан «старой синьоры» состоится уже в зимнее трансферное окно, а сумма сделки составит примерно € 30 млн – именно столько запрашивал «Зальцбург».



Напомним, среди претендентов на Холанда также числились «Манчестер Юнайтед», дортмундская «Боруссия» и «Милан». При этом долгое время фаворитами в гонке считались «красные дьяволы».



В нынешнем сезоне 19-летний нападающий провёл 14 матчей в австрийской Бундеслиге, в которых отметился 16 голами (1 – с пенальти). Также на его счету 8 мячей (2 – с пенальти) и 1 результативный пас в 6 встречах Лиги чемпионов.

«Юве» мог купить лучшего снайпера ЛЧ за 4 млн. Сейчас пытается сбить цену со 100 Вы точно слышали не только о Холанде, но и о его отце.