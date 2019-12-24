Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Источник: «Ювентус» выиграл борьбу за Холанда

Источник: «Ювентус» выиграл борьбу за Холанда
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанд, скорее всего, продолжит карьеру в Италии.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, по итогам длительной борьбы за игрока между европейскими топ-клубами победу одержал туринский «Ювентус». Бьянконери убедили форварда перейти к ним. Ожидается, что переход Холанда в стан «старой синьоры» состоится уже в зимнее трансферное окно, а сумма сделки составит примерно € 30 млн – именно столько запрашивал «Зальцбург».

Напомним, среди претендентов на Холанда также числились «Манчестер Юнайтед», дортмундская «Боруссия» и «Милан». При этом долгое время фаворитами в гонке считались «красные дьяволы».

В нынешнем сезоне 19-летний нападающий провёл 14 матчей в австрийской Бундеслиге, в которых отметился 16 голами (1 – с пенальти). Также на его счету 8 мячей (2 – с пенальти) и 1 результативный пас в 6 встречах Лиги чемпионов.

«Юве» мог купить лучшего снайпера ЛЧ за 4 млн. Сейчас пытается сбить цену со 100
Вы точно слышали не только о Холанде, но и о его отце.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019