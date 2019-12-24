Шоу: де Хеа сможет взять себя в руки. Вся команда будет рядом с ним

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал голевую ошибку голкипера Давида де Хеа в выездном матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (0:2). В начале второго тайма 29-летний испанец после несильного удара не смог отразить летевший прямо в него мяч.
«Де Хеа — вратарь мирового уровня, и я абсолютно уверен, что он сможет взять себя в руки. Все парни будут рядом с ним в этот момент. Давид — это Давид. Он сможет оставаться счастливым и сосредоточиться на ближайших матчах.
Победы над «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити» были великолепны, но теперь они кажутся бессмысленными из-за результатов последних двух матчей. Нам нужно научиться побеждать команды из нижней части турнирной таблицы. Мы этого не сделали. Клубу нужно становиться лучше, и мы знаем, что мы должны это сделать», — приводит слова Шоу официальный сайт английского клуба.
«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 25 очков в 18 матчах чемпионата. В 19-м туре команда Уле-Гуннара Сульшера на своём поле сыграет с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоится 26 декабря, начало — в 20:30 мск.
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