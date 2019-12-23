Магуайр: де Хеа — голкипер мирового уровня
Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал голевую ошибку голкипера Давида де Хеа в выездном матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (0:2). В начале второго тайма 29-летний испанец после несильного удара не смог отразить летевший прямо в него мяч.
«Де Хеа – топ-вратарь. Я в «МЮ» всего лишь несколько месяцев, но это голкипер мирового уровня. Всё наладится. Уверен, что в Boxing Day Давид сделает выдающиеся сэйвы», – приводит слова Магуайра The Sun.
«Манчестер Юнайтед», набрав 25 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В 19-м туре команда Уле-Гуннара Сульшера на своём поле сыграет с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоится 26 декабря, начало — в 20:30 мск.
Г. Невилл не мог поверить своим глазам, когда увидел ошибку де Хеа в матче с «Уотфордом»
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