Клопп: мне очень нравится Анчелотти. Нравился…

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своих ожиданиях от матча 3-го раунда Кубка Англии с «Эвертоном», который возглавил Карло Анчелотти.
«Я пока не думал о матче с «Эвертоном», так как до него нас ожидает три сложные игры. Я знаю, что Анчелотти уже говорил о матче с нами. Мне он очень нравится. Нравился…
Знаете, в нашей работе сложно иметь друзей. С Дэйвом Вагнером я дружил ещё до того, как мы стали тренерами. С ним у меня особенные отношения.
Я мог бы сказать, что желаю удачи Анчелотти. Хотя это ведь Рождество, поэтому я желаю ему удачи», — приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.
Матч «Ливерпуль» — «Эвертон» состоится 5 января.
В английской Премьер-лиге «Ливерпуль», набрав 49 очков в 17 матчах, занимает первое место в турнирной таблице. «Эвертон» (19) — на 15-м.
- 24 декабря 2019
-
20:20
-
20:14
-
20:06
-
19:45
-
19:38
-
19:38
-
19:20
-
19:15
-
19:15
-
19:11
-
19:10
-
19:00
-
18:53
-
18:33
-
18:16
-
18:04
-
18:03
-
17:51
-
17:44
-
17:44
-
17:41
-
17:36
-
17:30
-
17:28
-
17:25
-
17:19
-
17:05
-
16:57
-
16:53
-
16:41
-
16:36
-
16:34
-
16:23
-
16:19
-
16:12