Клопп: мне очень нравится Анчелотти. Нравился…

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своих ожиданиях от матча 3-го раунда Кубка Англии с «Эвертоном», который возглавил Карло Анчелотти.

«Я пока не думал о матче с «Эвертоном», так как до него нас ожидает три сложные игры. Я знаю, что Анчелотти уже говорил о матче с нами. Мне он очень нравится. Нравился…

Знаете, в нашей работе сложно иметь друзей. С Дэйвом Вагнером я дружил ещё до того, как мы стали тренерами. С ним у меня особенные отношения.

Я мог бы сказать, что желаю удачи Анчелотти. Хотя это ведь Рождество, поэтому я желаю ему удачи», — приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

Матч «Ливерпуль» — «Эвертон» состоится 5 января.

В английской Премьер-лиге «Ливерпуль», набрав 49 очков в 17 матчах, занимает первое место в турнирной таблице. «Эвертон» (19) — на 15-м.