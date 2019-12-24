Виллиан: если смогу, останусь в «Челси» до 40 лет
Нападающий «Челси» Виллиан признался, что готов выступать в составе лондонского клуба до 40 лет.
«Все знают, как я люблю этот клуб и как мне нравится играть за „Челси“. Если я смогу, то останусь здесь до 40 лет, но футбол не всегда таков.
Я хочу остаться в „Челси“, потому что мне нравится играть здесь. Но это не только моё решение, мы должны принять его вместе с клубом. У нас были некоторые переговоры. Надеюсь сказать вам, ребята, что останусь. Но пока я не могу этого сделать», — приводит слова Виллиана Sky Sports.
Виллиан выступает в составе лондонского «Челси» с 2013 года. В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
Жиру: будет сложно остаться в «Челси»
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