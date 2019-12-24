Сульшер: Погба — лучший полузащитник в мире
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в преддверии матча 19-го тура чемпионата Англии с «Ньюкасл Юнайтед» высказался о французском полузащитнике «красных дьяволов» Поле Погба.
«Сыграет ли Погба? Посмотрим, как он будет себя чувствовать. Он может играть где угодно, на любой позиции. Всё зависит от схемы, от игры команды. В этом прелесть Погба: он лучший полузащитник в мире, он способен выполнять все роли на поле. Здорово, что он вернулся в строй», — приводит слова Сульшера Sky Sports.
Матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» состоится в четверг, 26 декабря, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.
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