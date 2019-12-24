Крыховяк женился на французской модели

Московский «Локомотив» поздравил со свадьбой польского полузащитника команды Гжегожа Крыховяка.



«Наши поздравления новоиспечённой семье», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном «твиттере» «железнодорожников».



«Волшебное Рождество по особой причине. Миссис и мистер Крыховяк. Счастливого Рождества», — написал футболист в своём «твиттере».

Крыховяк вступил в брак с французской моделью Селией Жаунет, с которой он состоял в отношениях на протяжении нескольких лет.

Крыховяк перешёл в «Локомотив» летом 2018 года из «Пари Сен-Жермен» за € 1,5 млн. Через год российский клуб выкупил трансфер хавбека за € 12 млн. В нынешнем сезоне 29-летний поляк провёл 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.