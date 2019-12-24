Перейра обратился к болельщикам «Краснодара» на русском языке

Бывший полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра, ныне выступающий за клуб «Орландо Сити», обратился к болельщикам «быков», которые ранее признали его лучшим футболистом в истории клуба. Напомним, второе место в голосовании фанатов занял шведский защитник Андреас Гранквист, а третье — армянский форвард Юра Мовсисян.
«Всем большое спасибо! Всегда приятно получить столько любви, а в России я получил больше, чем кто-либо мог ожидать», — написал Перейра на русском языке на странице в «Инстаграме».
Перейра выступал в составе «Краснодара» с 2013 по 2019 год. В составе российского клуба уругваец принял участие в 201 матче во всех турнирах, в которых стал автором 12 забитых мячей, а также 16 результативных передач. Летом текущего года Перейра стал игроком «Орландо Сити».
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