Перейра — лучший игрок в истории «Краснодара» по версии болельщиков

Уругвайский полузащитник Маурисио Перейра признан лучшим футболистом в истории «Краснодара» по версии болельщиков клуба, сообщается на официальном сайте «быков».
В опросе приняли участие 7400 человек. За Перейру проголосовали 37,86% участников опроса. В тройку лучших помимо уругвайского футболиста вошли шведский защитник Андреас Гранквист, набравший 25,41% голосов, а также армянский форвард Юра Мовсисян, за которого проголосовали 20,77% участников опроса. также на награду претендовали такие игроки, как Фёдор Смолов, Вандерсон, Одил Ахмедов, Жоаозиньо, Виталий Калешин и Шарль Каборе.
Перейра выступал в составе «Краснодара» с 2013 по 2019 год. В составе российского клуба уругваец принял участие в 201 матче во всех турнирах, в которых стал автором 12 забитых мячей, а также 16 результативных передач. Летом текущего года Перейра стал игроком «Орландо Сити».
- 24 декабря 2019
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