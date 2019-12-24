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Вальверде: Ф. де Йонг может выступать лучше, ему надо работать над игрой в атаке

Вальверде: Ф. де Йонг может выступать лучше, ему надо работать над игрой в атаке
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением об игре нидерландского полузащитника каталонского клуба Френки де Йонга.

«Френки может играть лучше, особенно в штрафной площади соперника. У него есть качества для того, чтобы быть вовлечённым в нашу атаку. Он всё ещё может стать лучше в этом компоненте, ему следует работать над игрой в атаке. Френки — это настоящее и будущее «Барселоны». Это молодой, энергичный футболист. Он всегда стремится вперёд, сохраняя при этом целостность командной игры. Френки становится лучше с каждой игрой, как и Антуан Гризманн», — приводит слова Вальверде De Telegraaf.

В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 18 матчах чемпионата Испании, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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