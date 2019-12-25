Клопп: Варди зарекомендовал себя одним из 3 лучших нападающих в Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии гостевого матча 19-го тура с «Лестер Сити» выразил мнение, что нападающий «лис» Джейми Варди входит в тройку лучших нападающих в Англии.
«Мы постараемся остановить Варди. За то время, что я здесь нахожусь, он зарекомендовал себя одним из трёх лучших нападающих в Англии. Против него всегда сложно обороняться. Мы просто попытаемся предотвращать передачи на него.
Это то, что мы постараемся сделать. Брендан Роджерс превосходно справляется со своей работой. «Лестер» — команда топ-уровня. Исключительного мастерства», — цитирует Клоппа Daily Mail.
Встреча 19-го тура между «Лестер Сити» и «Ливерпулем» состоится на стадионе «Кинг Пауэр» 26 декабря в Лестере, начало — в 23:00 мск.
В английской Премьер-лиге «Ливерпуль», набрав 49 очков в 17 матчах и имея игру в запасе, занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Лестер» на 10 очков.
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