Директор «Читы»: если не будет реформы ПФЛ, футбол на востоке, скорее всего, умрёт

Директор «Читы» Алексей Тихоньких поделился мнением о возможной реформе первенства ПФЛ в сезоне-2020/21.



«Мы ведь команда, бюджет которой зависит от регионального бюджета, а он утверждается в конце года или в самом начале следующего. Определённая работа уже была проделана. А теперь непонятно, как нам строить отношения с исполнительной властью. Не могу сказать, что РФС нас подставил, но неудобства в нашу работу внёс. Непонятно, что будет дальше.



Если в нашей зоне команда не выходит в ФНЛ, то пять команд просто теряют статус профессиональных клубов. Что будет, если не примут реформу? Если клубов не будет, то не будет и чемпионата – зона может просто исчезнуть автоматически, а футбол на востоке, скорее всего, умрёт. Нужны какие-то шаги со стороны РФС, чтобы исправить ситуацию. Другого выхода не вижу.



Я понимал, что будут противостояния. Мне бы хотелось, чтобы люди нашли взаимопонимание, мы же футбол развиваем! «Чита» получила статус детского футбольного центра, хотелось бы, чтобы существовала структура – чтобы ребята росли от команд маленького возраста до профессионального уровня. А сейчас мы можем лишиться профессиональной команды. Надеюсь, рабочая группа РФС будет учитывать мнения людей, которые живут здесь, не один год пытаются сохранить футбол. Хочется, чтобы они на место вылетели, посмотрели инфраструктуру и людей, для которых мы хотим футбол сохранить. В первую очередь это делается для детей и болельщиков. Они должны видеть футбол!



Нет ли желания рассказать всё Дюкову? Будет рабочая группа, я бы с удовольствием объяснил ситуацию, которая тянется уже четыре года. Только с взаимопониманием можно добиться сохранения футбола на востоке. Скорее всего, Дюков недостаточно осведомлён о том, что на самом деле происходит на востоке. Надеюсь, РФС не просто обратит на нас внимание, а что-то предпримет. Пока всё как-то завуалированно», — сказал Тихоньких в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Дюков: по реформе ПФЛ решение ещё не принято