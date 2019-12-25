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Бышовец: интеллектуальный IQ наших игроков и тренеров не соответствует требованиям футбола

Бышовец: интеллектуальный IQ наших игроков и тренеров не соответствует требованиям футбола
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец выразил мнение, что российский футбол деградирует.

«К сожалению, интеллектуальный IQ наших футболистов и тренеров не соответствует требованиям современного футбола. У нас нет среды для развития и совершенствования. На всех уровнях. Как развиваться, если команда играет осенью 19 матчей, а весной всего 11? Мы разменялись на «европейские ценности», перейдя на систему «осень-весна», но получили ущерб. Ведь после короткого весеннего отрезка у игроков снова отпуск. А потом снова сборы. Там восстанавливают физические качества, игровые. То есть всё начинается с нуля. Трудно себе представить больного человека, которого лечат, он начинает восстанавливаться, набирается каких-то сил, а потом его отпускают из больницы, он предоставлен сам себе и не получает нужного лечения. Такой человек не будет здоровым.

У нас нет цельного чемпионата, нет динамического развития игроков. Зимой клубы тренируются, а потом получают «сумасшедшие» нагрузки в виде 11 матчей. Надо развивать наработанное, а у нас всё прерывается – в тот момент, когда надо показывать всё лучшее, когда предсезонка плавно должна переходить в чемпионат.

Да, мы смотрим на Европу, подстраиваемся под её окна, думаем, кого мы купим, манипулируем с лимитом. Но какой хороший иностранец поедет в Россию, где футболисты чаще тренируются, чем играют?» — приводит слова Бышовца «Спорт день за днём».

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