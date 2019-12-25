Гарай может продлить контракт с «Валенсией». Игроком интересуются два клуба

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай, известный российским болельщикам по выступлениям за «Зенит», может остаться в клубе, несмотря на слухи об уходе.
Как сообщает AS, 33-летний аргентинский футболист может в скором времени продлить контракт с «летучими мышами», который истекает следующим летом. Если этого не произойдёт, Эсекьель сможет вести переговоры с другими клубами уже начиная с 1 января 2020 года.
Отмечается, что в услугах Гарая заинтересованы два клуба: помимо «Лиона», о возможном переходе игрока в который сообщалось ранее, заполучить защитника хочет «Хетафе».
Гарай защищает цвета «Валенсии» с 2016 года, а ранее, помимо «Зенита», выступал за «Ньюэллс Олд Бойз», «Расинг», «Реал» и «Бенфику». В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах испанской Примеры, в которых получил две жёлтые карточки.
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