Гарай может продлить контракт с «Валенсией». Игроком интересуются два клуба

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай, известный российским болельщикам по выступлениям за «Зенит», может остаться в клубе, несмотря на слухи об уходе.



Как сообщает AS, 33-летний аргентинский футболист может в скором времени продлить контракт с «летучими мышами», который истекает следующим летом. Если этого не произойдёт, Эсекьель сможет вести переговоры с другими клубами уже начиная с 1 января 2020 года.



Отмечается, что в услугах Гарая заинтересованы два клуба: помимо «Лиона», о возможном переходе игрока в который сообщалось ранее, заполучить защитника хочет «Хетафе».



Гарай защищает цвета «Валенсии» с 2016 года, а ранее, помимо «Зенита», выступал за «Ньюэллс Олд Бойз», «Расинг», «Реал» и «Бенфику». В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах испанской Примеры, в которых получил две жёлтые карточки.

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