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«Тоттенхэм» предложит новый контракт Дайеру

«Тоттенхэм» предложит новый контракт Дайеру
Футбол / Англия 0

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» намерен продлить контракт с полузащитником Эриком Дайером, утверждает The Telegraph.

По данным источника, лондонский клуб предложит футболисту новое соглашение, так как он стал получать больше игрового времени после того, как «Тоттенхэм Хотспур» возглавил Жозе Моуринью.

Сейчас хавбек получает зарплату в размере € 86 тыс. в неделю. Его соглашение с английским клубом действует до лета 2021 года.

Дайер перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» летом 2014 года из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила € 5 млн. В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в восьми матчах английской Премьер-лиги (семь — в основном составе), в которых отметился одной голевой передачей.

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