Радимов: «Зенит» побеждает — соперники ноют. А кто просит «Спартак» между собой драться?

Бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов поделился мыслями о положении соперников петербургского клуба по Российской Премьер-Лиге.



«Когда «Зенит» побеждает в России, соперники начинают ныть: «Слабый ЦСКА, слабый «Спартак»…». А кто просит «Спартак» такое творить и между собой драться прямо на поле? Я в хороших отношениях с Женей Кафельниковым — он перестал ходить на стадион, потому что ему не нравится то, что происходит. Так вы сначала в своём королевстве определитесь, а я только за, чтобы «Спартак» был сильным. Чемпионат от этого выиграет, интереснее будет», — сказал Радимов, побывавший в гостях у «Чемпионата».



После 19 туров «Зенит», набрав 45 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя – «Краснодар» – на 10 очков. «Спартак» (22) располагается на 10-й строчке.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»