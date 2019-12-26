Бывший главный тренер сборной Испании Морено может возглавить Эквадор
Бывший главный тренер национальной команды Испании Роберто Морено может возглавить сборную Эквадора, сообщает AS.
Сам Морено хочет оставаться в Европе, однако в Федерации футбола Эквадора ему предложили амбициозный проект. Зарплата специалиста будет составлять € 1,3 млн за один сезон.
Морено возглавлял сборную Испании с лета 2019 года, сменив на этом посту Луиса Энрике, который покинул свой пост из-за смертельной болезни дочери, которая впоследствии скончалась. Под руководством Морено сборная страны вышла на Евро-2020. Специалист заявлял о готовности покинуть пост тренера, если Энрике решит вернуться.
В ноябре Энрике вернулся на пост главного тренера сборной Испании, а Морено покинул команду.
Источник: Л. Энрике рассорился с Р. Морено, сменившим его в сборной Испании
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