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Скауты «Манчестер Сити» начали искать усиление в защитную линию

Скауты «Манчестер Сити» начали искать усиление в защитную линию
Футбол / Англия 0

Скауты «Манчестер Сити» начали рассматривать игроков для усиления защитной линии в январское трансферное окно, даже несмотря на заявление главного тренера Хосепа Гвардиолы о том, что он не намерен подписывать игроков зимой. Об этом сообщает The Telegraph.

Ранее была информация, что «Манчестер Сити» нуждается в приобретении защитника зимой, но Хосеп Гвардиола настаивал на том, что нужные специалисту футболисты будут недоступны. Однако руководство английского клуба намерено рассмотреть нескольких кандидатов. В списке клуба есть такие футболисты, как Натан Аке («Борнмут»), Калиду Кулибали («Наполи»), Рубен Диаш («Бенфика»).

Гвардиола надеется на скорое возвращение центрального защитника Эмерика Лапорта, однако точные сроки восстановления ещё не известны. Сам француз утверждал, что сможет помочь команде уже в начале следующего года.

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