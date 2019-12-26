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Эдерсон рассказал о взаимоотношениях с Алисоном

Эдерсон рассказал о взаимоотношениях с Алисоном
Футбол / Англия 0

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес рассказал об отношениях с голкипером «Ливерпуля» и своим соотечественником Алисоном Бекером.

«Сейчас в европейском футболе есть два отличных вратаря, играющих на высоком уровне в двух лучших клубах. У меня отличные отношения не только с Алисоном, но и с Фабиньо и Роберто Фирмино. Наше соперничество находится исключительно на поле. Когда у нас выходной, мы иногда можем собраться и провести время вместе. Несколько раз мы уже так делали», — приводит слова Эдерсона Manchester Evening News.

Эдерсон в этом сезоне принял участие в 17 матчах Премьер-лиги. Бразильский вратарь пропустил 16 голов и в пяти матчах оставил свои ворота в неприкосновенности. «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 38 очков в 18 матчах.

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