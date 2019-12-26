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Сафонов: попаду в сборную России, когда буду готов

Сафонов: попаду в сборную России, когда буду готов
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, комментируя вручение ему премии «Первая пятёрка», поделился мнением о сборной России.

«Для меня эта премия стала неожиданностью. Приятное завершение года. Самый запоминающийся момент первой части сезона — это матч с «Порту», когда мы выиграли со счётом 3:2. Я получил незабываемые эмоции и бесценный опыт.

Сейчас я ни на кого не равняюсь. Сам ставлю себе цели, которых добиваюсь. Мне нравятся вратари, которые хорошо играют ногами: Алисон, тер Штеген, Эдерсон. Если и равняюсь, то на них, но не во всём, только в некоторых моментах.

Что загадаю на Новый год? Желания не принято разглашать, чтобы они сбылись.

У меня нет цели попасть в основную сборную. Я считаю, что попаду туда, когда буду готов. Сейчас играю в молодёжной сборной, получаю игровую практику. Футболом я стал заниматься из-за эмоций, которые возникают после побед. Зачем мне попадать в основную сборную, если там я не буду играть? Лучше остаться в молодёжной сборной и получать игровую практику, стараться помочь команде. Считаю, что пока ещё не готов к основной сборной. Мне ещё много над чем надо работать: есть слабые стороны, на которые я должен сделать акцент», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Сафонову и Сулейманову вручили премию ДФЛ «Первая пятёрка», Умярову — «Первый шаг»
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