Сафонов: недоволен выступлением «Краснодара» в еврокубках

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов дал оценку выступлению команды в еврокубках в нынешнем сезоне.
«Краснодар» мог выступить лучше. Я недоволен и своим выступлением, и выступлением команды. Если бы мы выиграли все матчи, можно было бы говорить, что доволен. Несколько раз мы оступились, потеряли очки в матчах, где могли вырывать ничью или победу. Нужно оценивать не год, а сезон. Летом и поговорим.
Этот евросезон мы не можем занести себе в актив, потому что выступили, мягко говоря, не очень. Изначально цель была стараться попасть в Лигу чемпионов, потом — выходить из группы. У нас не получилось. Всё решилось в последнем матче, если бы выиграли — прошли. Причины поражения? Немного не повезло, где-то недоработали. Команда старалась, претензий у меня нет. Разговоры о том, что не только «Краснодар» не вышел из группы? Меня волнует только «Краснодар», на другие клубы мне без разницы. У нас есть своя цель, мы ни на кого не равняемся. Даже если бы вышли все остальные команды, мне-то что от этого, если я не буду играть в еврокубках?
Уровень российских команд упал? Возможно, мы что-то делаем не так, просто где-то не повезло. Уровень команд у нас достаточно хороший. Мы можем играть в еврокубках наравне. «Краснодар» показывал это с «Порту».
Как добиться стабильности, чтобы получалось играть наравне и с «Порту», и с «Базелем»? Вы спрашиваете это у 20-летнего парня. Мне бы получить стабильность в игре, а потом уже говорить», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 26 декабря 2019
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