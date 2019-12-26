Александер-Арнольд: победа в АПЛ — мечта. Никогда не испытывал подобных чувств

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился мнением о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге в этом сезоне.

«Нам действительно нравится наша игра и положение в лиге. Мы стараемся выиграть как можно больше матчей, но мы знаем, что не прошло ещё и половины сезона, поэтому важно сохранять концентрацию, продолжать выигрывать, и это всё, что нас нужно делать.

Выиграть чемпионат Англии — мечта. Я никогда не испытывал подобных чувств. Это будет грандиозно для наших болельщиков, и я очень хочу, чтобы это произошло. Чем ближе к этому подходишь, тем больше начинаешь понимать, что нужно прикладывать ещё больше усилий», — приводит слова Александер-Арнольда официальный сайт мерсисайдского клуба.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии в текущем сезоне, набрав 49 очков в 17 матчах. Следующий матч подопечные Юргена Клоппа проведут в гостях с «Лестером». Встреча состоится сегодня, 26 декабря.