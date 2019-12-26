Азар пропустит ещё месяц и не сыграет в Суперкубке Испании

Бельгийский нападающий мадридского «Реала» Эден Азар не поможет «Королевскому клубу» в Суперкубке Испании, сообщает Marca.

По данным источника, процесс восстановления футболиста после травмы затягивается. Возвращения форварда в строй ожидается не раньше конца января.

Таким образом, бельгиец точно пропустит полуфинальный матч за Суперкубок Испании с «Валенсией» (8 января), а также финал (12 января), если «Реал» в него выйдет. Кроме того, Азар не сыграет в матчах чемпионата Испании с «Хетафе» (4 января), «Севильей» (19 января) и «Вальядолидом» (26 января).

Азар получил травму 26 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» и с тех пор на поле не выходил. В нынешнем сезоне 28-летний футболист провёл 8 матчей в чемпионате Испании, забил один гол и отдал одну результативную передачу.