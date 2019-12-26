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Алли классно завершил комбинацию и вывел вперёд «Тоттенхэм» в матче с «Брайтоном». Видео

Алли классно завершил комбинацию и вывел вперёд «Тоттенхэм» в матче с «Брайтоном». Видео
Футбол / Англия 0

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Брайтон энд Хоув Альбион» хозяева вышли вперёд на 72-й минуте, сделав счёт 2:1. Классную комбинацию, которую начал Кристиан Эриксен, изящным ударом завершил Деле Алли. Стоит отметить, что после первого тайма «Тоттенхэм» проигрывал — 0:1.

Видео доступно на «Чемпионате».

9 из 10 матчей 19-го тура АПЛ состоятся сегодня, 26 декабря. Матч «Тоттенхэм» — «Брайтон» открывает программу игрового дня. Также сегодня состоятся матчи «Астон Вилла» — «Норвич», «Борнмут» — «Арсенал», «Челси» — «Саутгемптон», «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм», «Эвертон» — «Бёрнли», «Шеффилд Юнайтед» — «Уотфорд», «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» и «Лестер» — «Ливерпуль».

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию центрального матча 19-го тура АПЛ «Лестер» — «Ливерпуль».

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