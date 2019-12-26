Матчи «Барселоны», «Ювентуса» и «Челси» покажет телеканал «Футбол»

Телеканал «Футбол» приобрёл права на показ клубного телевидения. На этот момент зрители могут следить за футбольными клубами «Барселона», «Ювентус» и «Челси».
Вас ждёт множество уникальных материалов из официальных клубных каналов. Редкая возможность постоянно получать эксклюзивную информацию о жизни любимых игроков. Смотреть матчи национальных чемпионатов и Лиги чемпионов, обзоры игр, нарезки ярких моментов и самых красивых голов. Кроме этого интервью игроков и исторические фильмы о легендах клуба.
Таким образом, телеканал хочет дать возможность поклонникам футбола наблюдать за любимыми футбольными командами. Узнавать множество интересной информации и всегда быть в курсе положения дел внутри коллектива.
Напомним, что помимо клубного ТВ на телеканале можно увидеть матчи чемпионата Голландии, английского Чемпионшипа, английской Лиги 1 и Лиги 2.
- 26 декабря 2019
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