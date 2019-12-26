Делофеу убежал от центрального круга и забил в ворота «Шеффилда»

В матче 19-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Уотфорд» форвард гостей Жерар Делофеу забил красивый мяч. На 27-й минуте испанский нападающий совершил спринт от центрального круга с мячом, убежал от защитников соперника и пробил в самый угол ворот Дина Хендерсона. В итоге Делофеу вывел гостей вперёд.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Уотфорд» замыкает турнирную таблицу АПЛ, набрав 12 очков. В прошлом туре «шершни» сенсационно обыграли «Манчестер Юнайтед».

Турнирная таблица английской Премьер-лиги

«Шеффилд» является одним из главных открытий нынешнего сезона. «Клинки», выступавшие в прошлом сезоне в «Чемпионшипе», к традиционному Boxing Day подошли с 28 очками. Они занимают шестое место в турнирной таблице.