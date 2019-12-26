Рашфорд продавил защитника и головой забил в ворота «Ньюкасла»

В эти минуты в Манчестере проходит матч 19-го тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорде» принимает «Ньюкасл Юнайтед».

После первого тайма «Манчестер Юнайтед» уверенно ведёт в счёте. На перерыв команды ушли при счёте 3:1. Третий мяч в ворота гостей на 41-й минуте забил Маркус Рашфорд. Форвард хозяев замкнул навесную передачу Аарона Ван-Биссаки, продавив защитника на дальней штанге.

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События в матче развивались стремительно. Мэттью Лонгстафф вывел гостей вперёд, но затем «Ньюкасл» допустил две результативные ошибки, позволив хозяевам вернуться в игру.

«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ занимает 9-е место. Манкунианцы в 18 турах набрали 25 очков. «Ньюкасл» также набрал 25 очков, но «сороки» уступают сопернику по дополнительным показателям и занимают 10-е место.