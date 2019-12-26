Дубль Марсьяля помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Ньюкасл» в матче АПЛ

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал полузащитник «Ньюкасла» Мэттью Лонгстафф, отправивший мяч в ворота соперника на 17-й минуте с паса нападающего Жоэлинтона. Тем не менее уже до перерыва подопечные Уле-Гуннара Сульшера вели с комфортным счётом 3:1, голами отличились Антони Марсьяль, Мэйсон Гринвуд и Маркус Рашфорд. После перерыва Марсьяль оформил дубль, поставив точку в матче — 4:1.



«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе манчестерской команды 28 очков. «Ньюкасл» (25) — на 10-м месте.