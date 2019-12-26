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Экс-директор «Ман Сити» рассказал комическую историю, как клуб предложил £ 70 млн за Месси

Экс-директор «Ман Сити» рассказал комическую историю, как клуб предложил £ 70 млн за Месси
Футбол / Англия 0

Бывший главный исполнительный директор «Манчестер Сити» Гарри Кук рассказал комическую историю о переговорах руководства клуба в 2008 году относительно трансфера нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Из-за недопонимания «горожане» тогда предложили сине-гранатовым £ 70 млн (около € 80 млн) за аргентинского футболиста.

«Мы были в Лондоне, где проводили телефонную конференцию. Паирой Пьемпосан начинал закипать. Телефон лежал на столе. Он разговаривал с Полом Олдриджем, который ранее работал с «Вест Хэмом».

Представьте картину: Пол со своим лондонским акцентом говорит: «Паирой, ты должен сказать мне, что мы делаем, это выходит из-под контроля».

Паирой в тот момент лежит на шезлонге и наслаждается массажем. Потом он кричит в трубку: «Да, да, да! Беспорядок, полный беспорядок (по-английски — Messy, it’s getting messy. — Прим. «Чемпионата»). При переводе была допущена ошибка, и мы услышали: «Нам нужно заполучить Месси».

Я полагаю, это была продолжительная комедия от «Манчестер Сити». Пол потом пришёл ко мне: «Гарри, это сбивает с толку, я не знаю, что мы здесь делаем». Я сказал: «Сделайте предложение. Давайте посмотрим, что получится».

На следующий день мне позвонил Дэйв Ричардс из Премьер-лиги и спросил: «Гарри, ты сделал предложение по Лионелю Месси? £ 70 миллионов? Ты сумасшедший?».

Он сказал, что ему звонили из «Барселоны», чтобы узнать, было ли это предложение серьёзным. Они сообщили Дэйву, что, если это так, они могли заключить сделку несколькими неделями ранее», — приводит слова Кука The Athletic.

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