Виллиан: не думал, что Лэмпард станет тренером

Нападающий лондонского «Челси» Виллиан поделился мнением о главном тренере команды Фрэнке Лэмпарде, который провёл большую часть карьеры футболиста в стане синих.

«Конечно, выступать под руководство бывшего одноклубника — это необычное чувство. Мне повезло играть с Фрэнком, он был великолепным футболистом, одним из лучших на своей позиции. Сейчас, когда он стал тренером, мне тоже очень нравится с ним работать. С радостью прихожу на тренировки каждый день, мне нравится играть за него. Я счастлив.

Отличаются ли наши отношения от отношений Лэмпарда с остальными игроками «Челси»? Я думаю, такие же. Нет, я не ожидал, что он станет тренером, когда играл с ним. Фрэнк был хорошим игроком, но в то время я не думал, что он станет тренером. Это стало сюрпризом», — сказал Виллиан в эксклюзивном интервью «Чемпионату» и Okko Спорт.

Видео доступно на «Чемпионате».

Видеоверсию интервью с Виллианом смотрите в ближайшее время на канале Okko Спорт в YouTube.