Виллиан: расизм – это позор

Нападающий «Челси» Виллиан поделился мнением об оскорбительных выкриках в адрес защитника «синих» Антонио Рюдигера со стороны фанатов «Тоттенхэма» (0:2) в матче 18-го тура английской Премьер-лиги.
«Расизм — это позор. Мне очень обидно, я не знаю, как фанаты могут так думать, ведь у «Тоттенхэма» тоже есть темнокожие игроки.
Думаю, мы должны вместе найти способ остановить это. Это позор для всех. Надеюсь, что мы увидим больше решительности со стороны национальных федераций», — приводит слова Виллиана Sky Sports.
Напомним, что ранее «Тоттенхэм» выступил с заявлением, в котором пообещал наложить пожизненный запрет на фанатов-расистов. Также был арестован болельщик «Челси», выкрикивавший расистские оскорбления в адрес нападающего «шпор» Сон Хын Мина.
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