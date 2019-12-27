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Братья Бакаевы открыли детскую академию футбола в Ингушетии

Братья Бакаевы открыли детскую академию футбола в Ингушетии
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев сообщил об открытии детской академии в Ингушетии.

«Месяц назад открыл в Ингушетии собственную школу. У нас с отцом давно была такая мысль, всю жизнь об этом мечтал. Рад, что у нас с братом наконец-то получилось стать её учредителями. Недавно продумали план, сделали логотип. Очень хотим реализовать этот проект в течение трёх лет. Как только закончится отбор, закуплю игрокам комплекты форм», — рассказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Максиму Ерёмину.

Главный тренер собирает костяк, просмотрел человек 150. Из них сейчас тренируется 30. Наш тренер, Тимур Зангиев, возможно, лучший специалист Ингушетии. Все, кто видит его тренировочный процесс, говорят, что он очень силён, поэтому нам повезло, что он с нами работает. Когда наступила пауза в чемпионате, мы с Солтмурадом ездили в Ингушетию и приезжали в академию. Встречались с детьми, рассказывали, как шли к своей цели».

Видео доступно на «Чемпионате».

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