Полузащитник «Манчестер Юнайтед» получил самую быструю жёлтую карточку в истории АПЛ

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей получил самую быструю жёлтую карточку в истории английской Премьер-лиги (с момента фиксации точного времени нарушения – сезона-2006/07), сообщает Opta.

Полузащитник заработал жёлтую карточку спустя 24 секунды после стартового свистка.

По ходу матча игрок получил травму колена и покинул стадион на костылях.

В этом сезоне Мактоминей принял участие в 21 матче за «МЮ» во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и результативной передачей.

Турнирную таблицу АПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».