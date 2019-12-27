Полузащитник «Манчестер Юнайтед» получил самую быструю жёлтую карточку в истории АПЛ
В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей получил самую быструю жёлтую карточку в истории английской Премьер-лиги (с момента фиксации точного времени нарушения – сезона-2006/07), сообщает Opta.
Полузащитник заработал жёлтую карточку спустя 24 секунды после стартового свистка.
По ходу матча игрок получил травму колена и покинул стадион на костылях.
В этом сезоне Мактоминей принял участие в 21 матче за «МЮ» во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и результативной передачей.
Турнирную таблицу АПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мактоминей получил травму колена в матче с «Ньюкаслом»
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