Экс-вратарь «Челси» рассказал, почему Азар отказался от перехода в «Баварию»

Бывший вратарь «Челси» Роберт Грин рассказал, почему нападающий Эден Азар отказался от трансфера в мюнхенскую «Баварию» перед переходом в мадридский «Реал» летом этого года.



«Эден исключил этот трансфер. Он решил – я не перейду туда, потому что мой брат Торган играет в Германии и это превратится в «Эден Азар и его брат». Он говорил, что его брат может быть известным как Торган Азар, а не как брат Эдена Азара. Это может показаться высокомерием, но на самом деле Эден повёл себя очень великодушно», — цитирует Грина 90min.com со ссылкой на The Athletic.



Торган Азар выступает в Германии с 2015 года. Долгое время форвард защищал цвета «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, а перед началом нынешнего сезона перешёл в одноимённый клуб из Дортмунда.



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