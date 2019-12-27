Ракитич может уйти из сборной Хорватии после чемпионата Европы 2020

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич сообщил, что может завершить карьеру в сборной Хорватии после чемпионата Европы 2020 года.

«Я рассматриваю такой вариант, что чемпионат Европы в 2020 году станет моим последним крупным турниром со сборной. Если смотреть на вещи реально, это довольно очевидно. Но посмотрим, как всё сложится. Мы обсудим это с тренером, как будет лучше для национальной команды, как будет лучше для меня.

Я неоднократно говорил, что буду стараться помогать молодым игрокам всем, чем только смогу. Сейчас самое главное – чтобы сборная Хорватии выступила успешно, с остальным вещами мы разберёмся, и будет видно. Неважно, что хочу я, главное, чтобы дела сложились у нашей команды», – приводит слова Ракитича Sportske Novosti.