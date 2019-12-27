«Манчестер Сити» и «МЮ» заинтересованы в приобретении полузащитника загребского «Динамо»

Полузащитник загребского «Динамо» Даниэль Ольмо может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Как сообщает источник, испанский игрок считает, что его пребывание в чемпионате Хорватии закончено, и он намерен сделать следующий шаг в своей карьере. Появилась информация, что после группового этапа Лиги чемпионов, где «Манчестер Сити» дважды обыграл загребское «Динамо», главный тренер команда Хосеп Гвардиола сделал запрос по полузащитнику сборной Испании. «МЮ» также заинтересован в игроке.

21-летний футболист, который провёл семь лет своей карьеры в молодёжной команде «Барселоны», принял участие в 22 матчах команды в этом сезоне во всех соревнованиях, в которых стал автором 8 голов.