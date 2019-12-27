Сулейманов: перешёл бы в «Зенит»? Думаю, нет

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился мыслями о возможном уходе из клуба в будущем.
«Как максималисту, конечно, хочется поиграть в Европе. Но для начала ты должен отблагодарить клуб, сделать для него всё. Если президент скажет, что меня готовы продать за хорошие деньги, даст добро на трансфер — можно будет о чём-то говорить. А захочет видеть меня в «Краснодаре» — останусь.
Перешёл бы в «Зенит»? Думаю, нет. Зарекаться, говорить «никогда бы не перешёл» не буду. Но в России не хотел бы играть нигде, кроме «Краснодара», — приводит слова Сулейманова Sport24.
В нынешнем сезоне 20-летний форвард принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами, а также получил 4 жёлтые карточки.
- 27 декабря 2019
-
15:05
-
14:56
-
14:51
-
14:40
-
14:39
-
14:37
-
14:34
-
14:31
-
14:23
-
14:08
-
13:56
-
13:51
-
13:50
-
13:22
-
13:20
-
13:10
-
12:55
-
12:42
-
12:29
-
12:15
-
12:11
-
12:06
-
11:57
-
11:36
-
11:36
-
11:01
-
11:00
-
10:41
-
10:32
-
10:27
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:53
-
09:46