Сулейманов: перешёл бы в «Зенит»? Думаю, нет

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился мыслями о возможном уходе из клуба в будущем.



«Как максималисту, конечно, хочется поиграть в Европе. Но для начала ты должен отблагодарить клуб, сделать для него всё. Если президент скажет, что меня готовы продать за хорошие деньги, даст добро на трансфер — можно будет о чём-то говорить. А захочет видеть меня в «Краснодаре» — останусь.



Перешёл бы в «Зенит»? Думаю, нет. Зарекаться, говорить «никогда бы не перешёл» не буду. Но в России не хотел бы играть нигде, кроме «Краснодара», — приводит слова Сулейманова Sport24.



В нынешнем сезоне 20-летний форвард принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами, а также получил 4 жёлтые карточки.

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