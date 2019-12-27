Погба попросил игроков «Манчестер Юнайтед» надеть антирасистские браслеты

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба попросил своих товарищей по команде надеть антирасистские браслеты в Boxing day, чтобы бороться с расизмом в футболе по всей Европе.

«Это была моя идея. Имею в виду, что я не хотел проходить через УЕФА или ФИФА. Это была моя инициатива. Я думаю, это невежество. Нам следует показать людям, что мы все едины. Мы — одно целое. Расизм по-прежнему проявляется на многих стадионах. Я это сделал, просто чтобы показать это, что нужно поддерживать всех, кто сталкивается с этой проблемой. Мы должны проявлять уважение ко всем.



Я не хочу быть президентом, не хочу быть политиком. Мы — футболисты и хотим просто наслаждаться футболом. Болельщики должны радоваться и смотреть хороший футбол, вот и всё. Так что эти браслеты должны показать, что мы против расизма. Уверен, это заставит людей говорить об этом», — приводит слова Погба Daily Mail.