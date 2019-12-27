Видаль согласовал с «Интером» условия личного контракта

Полузащитник каталонской «Барселоны» Артуро Видаль готов перейти в миланский «Интер». 32-летний футболист уже согласовал с итальянским клубом условия личного контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, Видаль договорился с «Интером» о подписании договора до 30 июня 2022 года. Теперь чёрно-синим нужно согласовать условия трансфера с «Барселоной».

Ранее стало известно, что «Интер» предложил за чилийца € 12 млн, но сине-гранатовые хотят выручить с его продажи около € 20 млн. Сообщается также, что каталонцы запрашивали у миланского клуба информацию о хавбеке Стефано Сенси.

В нынешнем сезоне Видаль забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу в 19 матчах за «Барселону» во всех турнирах.