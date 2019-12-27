«Барселона» не планирует покупать игроков в январе

«Барселона» не планирует усиливаться игроками в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.

Как сообщает источник, руководство испанской команды пришло к такому решению из-за того, что «Барселона» серьёзно потратилась в летнее трансферное окно. Клуб планирует отыграть вторую часть сезона в том составе, который имеется. Однако несколько игроков могут покинуть каталонскую команду.

Ранее появилась информация, что руководство будет усиливать состав летом и планирует купить игроков на каждую позицию. Но основными из них являются позиции центрального нападающего и правого защитника.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры после 18 туров, набрав 39 очков. Следующий матч подопечные Эрнесто Вальверде проведут с «Эспаньолом». Встреча состоится 4 января.