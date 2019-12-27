Китайские комментаторы не упоминали Озила во время трансляции матча «Борнмут» — «Арсенал»

Китайский стриминговый сервис PPTV показал в прямом эфире матч 19-го тура «Борнмут» — «Арсенал» (1:1), но комментаторы не упоминали имени полузащитника лондонского клуба Месута Озила во время трансляции, сообщает The Sun.

При объявлении стартовых составов китайские комментаторы назвали всех игроков «канониров», кроме Озила. В течение всего матча они ни разу не произнесли имени немецкого футболиста. Комментаторы не стали говорить о Месуте, даже когда он покидал поле на 75-й минуте.

Напомним, в середине декабря Озил в социальных сетях осудил притеснения уйгуров в Китае и обвинил мусульман в замалчивании этой проблемы. Позднее «Арсенал» выступил с заявлением, в котором отметил, что сообщения хавбека выражают только его личное мнение. Из-за высказываний Месута китайское телевидение отказалось транслировать встречу 17-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» (0:3).