Хавбек «Атлетико» Лемар может перейти в «Арсенал» в январе
Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает AS.
По информации источника, в услугах 24-летнего французского игрока заинтересован лондонский «Арсенал». Отмечается, что трансфер может состояться в зимнее трансферное окно. Сам Лемар недоволен количеством игрового времени в «Атлетико» и хочет перейти в команду, где сможет чаще выходить на поле.
В нынешнем сезоне Лемар принял участие в 15 матчах чемпионата Испании, однако не сумел отметиться результативными действиями.
Лондонский «Арсенал» набрал 24 очка в 19 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Лидером соревнований на текущий момент является «Ливерпуль», набравший 52 очка в 18 матчах.
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