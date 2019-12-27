Форлан: Кавани был бы прекрасным приобретением для «Атлетико»

Экс-форвард «Атлетико» и сборной Уругвая Диего Форлан поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани в мадридский клуб.



«Кавани был бы прекрасным приобретением для „Атлетико“. Он отлично подошёл бы клубу. Это было бы здорово как и для настоящего этого клуба, так и для развития команды в долгосрочной перспективе. Трансфер должен состояться как можно скорее. Это то, что сейчас нужно Симеоне. Уверен, Кавани сразу заработает авторитет в „Атлетико“, — приводит слова Форлана Marca.



Кавани перешёл в «ПСЖ» летом 2013 года из «Наполи». Сумма трансфера составила € 64,5 млн. Ранее форвард защищал цвета «Палермо», «Наполи» и уругвайского клуба «Данубио», воспитанником которого является.

Кавани намерен добиться перехода в «Атлетико» в январе, а не в конце сезона