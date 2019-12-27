Форлан: Кавани был бы прекрасным приобретением для «Атлетико»
Экс-форвард «Атлетико» и сборной Уругвая Диего Форлан поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани в мадридский клуб.
«Кавани был бы прекрасным приобретением для „Атлетико“. Он отлично подошёл бы клубу. Это было бы здорово как и для настоящего этого клуба, так и для развития команды в долгосрочной перспективе. Трансфер должен состояться как можно скорее. Это то, что сейчас нужно Симеоне. Уверен, Кавани сразу заработает авторитет в „Атлетико“, — приводит слова Форлана Marca.
Кавани перешёл в «ПСЖ» летом 2013 года из «Наполи». Сумма трансфера составила € 64,5 млн. Ранее форвард защищал цвета «Палермо», «Наполи» и уругвайского клуба «Данубио», воспитанником которого является.
Кавани намерен добиться перехода в «Атлетико» в январе, а не в конце сезона
Читайте также
- 27 декабря 2019
-
21:17
-
21:08
-
21:04
-
21:00
-
20:43
-
20:40
-
20:26
-
19:51
-
19:47
-
19:45
-
19:18
-
18:53
-
18:39
-
18:28
-
18:27
-
18:08
-
17:50
-
17:49
-
17:32
-
17:27
-
17:14
-
16:59
-
16:44
-
16:36
-
16:25
-
16:15
-
16:12
-
16:00
-
15:59
-
15:54
-
15:38
-
15:31
-
15:26
-
15:05
-
14:56
Партнерский контент