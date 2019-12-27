Кавани намерен добиться перехода в «Атлетико» в январе, а не в конце сезона

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани не хочет доигрывать сезон в своей нынешней команде, информирует Cadena Ser.



32-летний уругваец намерен уже в зимнее трансферное окно перебраться в мадридский «Атлетико», с которым он, как сообщалось, уже согласовал условия контракта, и будет настаивать на переходе в январе 2020 года. «Матрасникам» в таком случае придётся договариваться с парижанами о компенсации. Если переход всё же случится летом, то Эдинсон достанется испанскому клубу бесплатно.



Кавани перешёл в «ПСЖ» летом 2013 года из «Наполи». Сумма трансфера составила € 64,5 млн. Ранее форвард защищал цвета «Палермо», «Наполи» и уругвайского клуба «Данубио», воспитанником которого является.



В нынешнем сезоне Эдинсон принял участие в 8 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 2 гола (1 — с пенальти), а также получил 1 жёлтую карточку.

Источник: Кавани будет зарабатывать в «Атлетико» € 12 млн за сезон