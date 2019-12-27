Экс-защитник киевского «Динамо»: знаю, что это один славянский народ — Украина и Россия

Бывший защитник киевского «Динамо» Горан Попов рассказал, что разговаривал на русском языке во время выступлений за украинский клуб. Напомним, Попов играл за киевское «Динамо» с 2010 по 2014 год.



«Приехал в Киев, а в маркетах и ресторанах никто не говорит по-английски. Пришлось учить русский. Каждый день спрашивал у ребят, что это значит, а что это. Через 6 месяцев уже говорил, а двух лет хватило, чтобы говорить хорошо. Да, у меня смешной акцент, я же не с Украины.



Когда ехал, не знал, что в Украине говорят по-русски. Но когда посмотрел, что все украинцы говорят по-русски, научился русскому. Если бы все люди, все футболисты говорили по-украински, я бы научился украинскому. Знаю, что это один славянский народ – Украина и Россия. И в обеих странах говорят по-русски», — приводит слова Попова ua.tribuna.com.

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