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Экс-форвард «Динамо»: в Киеве я тренировался под звуки выстрелов. Было страшно

Экс-форвард «Динамо»: в Киеве я тренировался под звуки выстрелов. Было страшно
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший футболист киевского «Динамо» Браун Идейе рассказал о периоде игры за клуб в период «Революции достоинства» на Украине.

«Преувеличение ли то, что я тренировался под звуки выстрелов? Нет, это правда. Я играл за «Динамо» в самый разгар войны, было очень страшно. Было много жутких сцен, и первое, что я сделал, —это забрал семью и уехал.

Я просто был вынужден уйти. Никаких претензий к клубу у меня нет, ведь ко мне всегда относились с большим профессионализмом.

Было очень тяжело смириться с тем, что в городе идут военные действия. Я не спал ночами. Вместе со своим агентом отправился к владельцу команды, который жил в Монако. Сначала он даже не хотел слышать о том, что я хочу уйти. Он думал, что это была попытка агента заработать деньги. Тогда я был лучшим бомбардиром команды — мой уход мог сказаться на атакующем потенциале «Динамо». Тем не менее по-человечески президент понял меня и отпустил», — цитирует Идейе Sfina.gr.

После ухода из киевского клуба Браун выступал за «Вест Бромвич Альбион», «Олимпиакос», «Тяньцзин Тэда» и «Малагу».

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