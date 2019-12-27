Анчелотти: не буду просить руководство «Эвертона» приобрести нападающего в январе
Новый главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти дал понять, что его устраивает линия атаки команды.
«Нет, не буду просить руководство «Эвертона» приобрести в январе нападающего. Мы не обсуждали этот вопрос, но я точно не буду просить купить форварда, поскольку у нас уже есть отличные игроки атаки.
Думаю, до 5 января 2020 года мы будем сконцентрированы на следующих четырёх матчах. После этого сможем обсудить вопрос трансферов, если нам они потребуются», — приводит слова Анчелотти Sky Sports.
«Эвертон», набрав 22 очка в 19 матчах, занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 20-м туре «ириски» на выезде сыграют с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоится завтра, 28 декабря, начало — в 18:00 мск.
«Манчестер Юнайтед» может приобрести Ришарлисона
- 28 декабря 2019
-
00:12
-
00:10
-
00:10
-
00:06
-
00:00
- 27 декабря 2019
-
23:45
-
23:32
-
23:19
-
23:14
-
23:04
-
23:00
-
22:34
-
22:07
-
21:55
-
21:37
-
21:27
-
21:17
-
21:08
-
21:04
-
21:00
-
20:43
-
20:40
-
20:26
-
19:51
-
19:47
-
19:45
-
19:18
-
18:53
-
18:39
-
18:28
-
18:27
-
18:08
-
17:50
-
17:49
-
17:32
Партнерский контент