Анчелотти: не буду просить руководство «Эвертона» приобрести нападающего в январе

Новый главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти дал понять, что его устраивает линия атаки команды.

«Нет, не буду просить руководство «Эвертона» приобрести в январе нападающего. Мы не обсуждали этот вопрос, но я точно не буду просить купить форварда, поскольку у нас уже есть отличные игроки атаки.

Думаю, до 5 января 2020 года мы будем сконцентрированы на следующих четырёх матчах. После этого сможем обсудить вопрос трансферов, если нам они потребуются», — приводит слова Анчелотти Sky Sports.

«Эвертон», набрав 22 очка в 19 матчах, занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 20-м туре «ириски» на выезде сыграют с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоится завтра, 28 декабря, начало — в 18:00 мск.