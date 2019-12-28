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Ари: не думаю о возвращении в Бразилию, у меня есть хорошие предложения из Европы

Ари: не думаю о возвращении в Бразилию, у меня есть хорошие предложения из Европы
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал информацию о возможном возвращении в Бразилию. Сообщалось, что в услугах форварда заинтересована «Форталеза».

«Форталеза» уже прощупала почву. Некоторые общие друзья связали со мной. Пока без конкретики, но клуб интересуется ситуацией. Рад, что эта команда раскрыла меня в прошлом. Но сейчас не думаю о возвращении в Бразилию. Я сосредоточен на работе в нынешней команде. Сделаю всё, чтобы оставаться там как можно дольше.

Я всегда давал понять, что испытываю огромную привязанность к «Форталезе», но сейчас не хочу ничего планировать. У меня есть несколько хороших предложений из Европы. У меня ещё полтора года контракта в «Краснодаре», и теперь я гражданин России. Это увеличивает шансы, что останусь там", — приводит слова Ари Globo Esporte.

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